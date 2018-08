Mads Östbergi muljed testikatselt: "Esimesel läbimisel tegime pirueti. Teisel korral hajutas mu tähelepanu teel vedelev plastik. Kolmandal kuni viiendal korral proovisime erinevaid seadeid ja tundub, et arneme, sest aeg paranes iga korraga."





First pass through shakedown we had a spin. 2nd run I was distracted by plastic lying in the road that we got tangled up in! 3-5th pass we are trying different set-up options and seems like we're improving, setting faster times for each run 😊

📸 @eWRCresults #WRC pic.twitter.com/4ZUwOJO8NX