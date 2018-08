TESTIKATSE

Mõni mees on katse juba kolm korda läbinud, kuid huvitaval kombel on Tänak, Latvala ja Sordo seni piirdunud ühe sõiduga. Äkki nende autosid lihtsalt seadistatakse ümber ja nad pole veel uuesti rajale jõudnud.



Aegadest rääkida, siis momendil on kiireim Elfyn Evansi 2.54,3. Tänak on langenud seitsmendaks, aga tegelikult pole see üldse oluline, sest õige ralli algab õhtul.