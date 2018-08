Madridi Atletico võitis neljapäeva esimestel minutitel Lilleküla staadionil klubi ajaloo kolmanda UEFA superkarika. Trofee tõstis üles meeskonna uus kapten, uruguaylane Diego Godin.

"Karika tõstmine on ilusaim asi maailmas, aga teha seda selle tiimi kaptenina... See on kirjeldamatu!" vahendab Godini intervjuutsoonis öeldud hispaaniakeelseid sõnu väljaanne Revista Indios.

"See on miski, mis kütab su üles. Loodetavasti suudame veel tiitleid võita."

Seda ei soovinud Godin avaldada, mida ta enne lisaaega peatreener Diego Simeonega, kes jälgis juhendamiskeelu tõttu mängu tribüünilt, rääkis. "Väga veider oli mängida nii, et ei näe El Cholo't (Simeone hüüdnimi - M.T.) platsi ääres elavalt juhendamas."