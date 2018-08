Rapla korvpallimeeskond teatas äsja, et on uueks hooajaks löönud käed Eesti ühe parema korvpalluri Rain Veidemaniga.

Möödunud hooajal Itaalia tugevuselt teise liiga klubis Udine mänginud Veidemani hooaja lõpp muutus välismängijate piirangu tõttu keeruliseks, kuid mängitud 27 liigamängus olid tema keskmised näitajad 30,7 minutit, 12,8 punkti, 3,7 lauapalli ja 3,2 korvisöötu.

Meeskonna mänedžer Jaak Karp: „Rain on Raplas meie endiste ja praeguste mängijatega sel suvel juba mõnda aega treeninud. Ei ole saladus, et tema soov oleks ka edaspidi välismaal mängida, aga kuna praeguseks sobivat pakkumist ei ole, otsustas ta uuele hooajale Rapla meeskonnas vastu minna.

Mul on hea meel, et Eestis jätkamise puhul pidas Rain just Raplat õigeks kohaks, kus temale omane mäng taas üles leida. Meie usume, et tema jaoks mitte just meelepärane hooaja lõpp Itaalias ei teinud Rain Veidemani kehvemaks korvpalluriks, vaid andis ainult kogemusi juurde.“