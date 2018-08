„Nii ilusat muru nagu seal jalgpalliväljakul oli, nägin viimati London Arsenali väljakul,“ tõdes Keränen. „Korra käisin jalaga katsumas ka, vana jalgpallur nagu ma olen. Kuigi kohe tehti märkus, et ei tohi minna. Poeetiliselt rääkides – mul on ükskõik, mitu sõjalaeva meil Tallinna sadamas on, sellised staadionid kaitsevad meie riigi julgeolekut. Kultuur on see, mis riigist riigi teeb. Ma olen Lilleküla staadioniga väga rahul. Seal on väga hea jalgpalli vaadata ja kui sul on staadion, kust on hea jalgpalli vaadata, siis see staadion on korras. See on arusaamatu sonimine, kui keegi tahab koridori tapeeti. Kuulen vahel, et see on kole ja imelik staadion. Mida nad põevad? See on lahe staadion, lahe kodune koht!“

UEFA ülidetailsest korraldusest jäi Keränenile meelde inimlikkus.

„Ma kõndisin pühapäeval terve päev selle UEFA mehega, ta seletas meile kõik pisiasjadeni ära,“ meenutab ta. „UEFA tähtsad nimed võtavad vabatahtlikku inimest kui inimest. Seda on Eestis puudu, ülemustel on mingid kompleksid ja nad elavad komplekse välja tavainimeste peal. See on mage. See on töökultuuri auk, kust tuleks välja ronida. Hindasin, kuidas Brasiiliast pärit UEFA mees võttis rahulikult vastu kõik inimesed, kes murega pooljoostes kontorisse tulid. Tal oli vererõhk kogu aeg sama. Ühel seltskonnal oli neli võltspiletit ja mees oli väga agressiivne, brasiillane tahtis pileti endale jätta, kuid mees ütles, et ta läheb sellega koduriigis politseisse. Brasiillane tegi hoopiski piletist pildi ja pärast uurisin, et miks ta pileteid ära ei võtnud. Ta ütles: I don’t wanna fight (ma ei taha kakelda – toim.). See on nii jabur, kuidas meie oleme ikka Tammsaare ajas, nõuame oma tõde ja õigust igal ristteel ja see on nilbe. Väga hea kogemus oli, kuidas inimene professionaalselt probleeme lahendab. Need mõlemad inimesed, kellega rohkem suhtlesin, on UEFAs aastakümneid tööl olnud, siin on nii, et kui suhtlen Apolli või Rahva Raamatuga, siis iga kord töötajad vahetuvad.

Eilne kohtumine oli Keränenile väga hea soojendus tänaseks – ta läheb õhtul Eesti esiliiga matšile Tartu klubide Santos ja Welco vahel.

„See matš on minu jaoks tähendusega, eile õhtul polnud tähendust, võõrad onud mängisid,“ pajatab Mika, kelle vabatahtlikud ülesanded said otsa täpselt mängu alguseks. „Eile nägin, kuidas tipud mängivad, täna kavatsen Annelinna tribüünil karjuda.“

Kuigi mängul tema jaoks tähendust ei olnud, oli vaatepilt ikkagi võimas.