„Mäng oli väga-väga tempokas ja kogu aeg juhtus midagi,“ sõnab „Õnne 13“ ja „Padjaklubist“ tuntud näitleja Mihkel Tikerpalu, kes eilses UEFA superkarikamängus täitis kirjeldustõlgi rolli. Maakeeli: mehe ülesandeks oli kirjeldada matšis toimunut vaegnägijatele.

Kui eile Lillekülas mänginud Madridi Real ja Madridi Atletico alustasid teekonda superkarikani mullu sügisel, siis Tikerpalu juuni lõpus, mil esitas minutilise proovitöö, kus ta koduste vahenditega minutilist mänguolukorda kirjeldas. Juuli lõpus oli spetsiaalne koolitus ning eile istus ta koos kaaskommentaatori Karl-Erik Laidiga Lilleküla staadionil.

„Ühtepidi ma väga ootasin, et mäng olekski tempokas, kui oleks olnud seisev ja igav, oleks ka keeruline kommenteerida olnud,“ räägib ta. „Aga see tempo pani pinge peale, kogu aeg pidi väga-väga kohal olema ja palli jälgima. Suu oli pärast sellist kirjeldamist väsinud. Ma ei tea, kui palju on kirjeldustõlke, kes esimeses mängus on saanud niivõrd suured võistkonnad ja lisaaja!“

„Õnneks piinlikke olukordi ei tekkinud, olime kahekesi ja oli võimalik korraks end maha jahutada ja temposse tagasi sisse mõelda, paarisrakendi töö toimis hästi,“ lisas ta.