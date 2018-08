Eesti korvpalliliit kuulutas juuli alguses välja avaliku konkursi Audentese spordigümnaasiumi poiste korvpalliosakonna peatreeneri ja abitreeneri ametikoha täitmiseks õppeaastateks 2018/2019 ja 2019/2020. Alaliidu spordidirektori Alar Varraku ettepanekul ja juhatuse kinnitusel jätkatakse koostööd kogenud Indrek Visnapuu ja Rauno Pehkaga, teatab basket.ee.

Varraku sõnul on aastaid Audenteses töötanud Visnapuu ja Pehka näol tegemist oma ala professionaalidega, kelle oskustes ja põhjalikkuses keegi ei kahtle.

„Nende kahe treeneri käe alt on suuremal või väiksemal määral läbi käinud enamus meie uue põlvkonna tippmängijatest – Maik-Kalev Kotsar, Rauno Nurger, Kristian Kullamäe, Sander Raieste, Kregor Hermet, Taavi Jurkatamm, Henri Drell, Mark Andreas Jaakson ja paljud teised. Meil on hea meel, et koostöö jätkub veel vähemalt kaheks hooajaks.“

Audentese SG poiste osakonna treenerite töö eesmärgiks korvpalliosakonna noormängijate arendamine ja treenimine tippmängijateks.