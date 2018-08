„Tavaliselt meie võimalused seda ei luba. Kuigi väga vanad inimesed, nagu ma isegi, mäletavad, kuidas Mart Mardisalu ja Indrek Kannik korra Meistrite liiga finaalil kohal käisid. Olin ise sel ajal TV3 direktor ja see tundus tol hetkel uskumatult kallis. Tegimegi seda vaid korra. Tänapäeval on see pigem mõeldamatu, sest asi on kordades hinnalisemaks läinud. Igasugust naftaraha on jalgpalli ja ka telekanalitesse lihtsalt nii palju juurde tulnud.“

Kogu sündmuse üldine kajastus jäi Vara arvates mõistuse piiridesse ja mulli liiga suureks ei aetud. „Enne mängu mõtlesin, et kui kogu projekti oleks vedanud näiteks vana kooli ETV mees Juhan Paadam, oleksime kolm kuud enne mängu igapäevaselt kuulnud, kui hinnalised on siia kohale tulnud telebussid ja kui kallis on maha veeretatud punane vaip. Kogu mull oleks ehk isegi halvas mõttes liiga suureks puhutud, aga praegu peab Aivar Pohlaku, UEFA ja kogu kompanii ees mütsi tõstma,“ arutleb Vara.

„Tavaline inimene ei teadnudki, milline müstiline gigaprojekt keset Tallinna püsti pandi. Kohal olles sai asjast aru: kui ainuüksi ülekandeid teinud busside maksumus kokku liita, siis parklas seisis terve Eesti riigieelarve. Madridi Reali TV-buss käis nelja külje pealt lahti ja avanesid suured klaasaknad. Mina vaatasin küll, et kogu asi on ikka väga vägev.“

Ajalooline õhtu Lillekülas: Madridi Atletico alistas 4:2 linnarivaali Reali. (Robin Roots)

Kas kommenteerimisest saadud emotsionaalne laeng oli seekord tavapärasest suurem? „Ma ei ütleks, et väga ärevile läksin. Olin positiivses stressis, sest päev erines tavarutiinist. Üldiselt teen kodutööd oma kirjutuslaua taga ja sõidan tund enne avavilet Peterburi manteele, kus ootab 2x2 meetri suurune tuba, ja hakkan rääkima. Nüüd aga tegime päeval mitu ülekande läbimängu. Kui muidu istume Kruusiga ainult kaadri taga, siis seekord pääsesime väljaku ääres ka kaamera ette. Rahvas nägi, millised need Kruus ja Vara teglikult välja näevad. Päris ausalt öeldes jäi mu kodutöö veidi väiksemaks kui tavaliselt, sest ma ei teadnud, et päev kõige muuga nii ära sisustatakse.“

Vara väisas ka matšile eelnenud pressiüritusi, kuid tunnistas, et kommentaatori eeltööle need kuigi palju lisaväärtust ei andnud. „Sisu mõttes sealt palju juurde ei saa. Peamiselt on asja mõte, et telekanalid ilusaid kaadreid koguksid. Mängu eel ühtegi pommuudist ega skandaali ei avalikustata. Samas sain eetris öelda, et olin algallikate juures,“ mõtiskleb kogenud telemees.

Kas TV6 tiim jäi päeva lõpuks tehtuga rahule? „Mina ja Kalev ei näinud ülekannet televaataja nurga alt. Meil oli küll ühendus staadionil olnud Jonas Graubergi ja üleval stuudios istunud Mart Mardisaluga, aga ma ei tea, kuidas kõik visuaalselt kokku jooksis ja kas sisse tuli ka väiksemaid kalasid.“

Väljakul lolli ei mängitud

Matš ise kujunes tavalisest Superkairka finaalist kirglikumaks, sest kokku läksid igipõlised rivaalid. Lisajal noppis magusa 4:2 võidu Madridi väiksem sats ehk Atletico. „See, et mängust kujunes poolkogemata Madridi derbi, välistas võimaluse, et keegi tuleb lihtsalt lolli mängima. Varasematel aastatel oleme näinud, kuidas kolm-neli selgelt esimese valiku mängijat alustavad Superkarika matši pingilt. Seekord läks algusest peale andmiseks!“ arutleb Vara.

„Need, kes viitsisid staadionil veidi kauem olla ja nägid, mis toimus pärast ametliku auhinnatseremoonia lõppu, said vägeva emotsiooni. Atletico meeskond ja fännid suhtlesid omavahel vingelt – need laulud seal staadioni nurgas näitasid, et mäng läks neile väga korda. See ei olnud päris Miki Hiire karikas.

Vürtsi lisasid mitmed peenemaid nüansid. Realil on uus peatreener, kellele peab end tõestama. Nii mõnigi mängija arvas, et nüüd on tema hetk end näidata, sest üks teatud Portugali superstaar (Cristiano Ronaldo - toim) on klubist lahkunud. Atletico omakorda tahtis kohta kätte näidata valgetes särkides vendadele, kes on viimasel ajal kõik maailma karikad kokku korjanud. Nägime, et väsinud Antoine Griezmann ei jaksnud enda rolli välja mängida, aga pingilt tuli mees, kes näitas tahtejõudu. Need on kõvad vennad.“