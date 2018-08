Mallorca saarel asuva Andratxi linnapea Katia Rouarch kinnitas Šveitsi ajakirjale L'Illustre, et endine vormelisõitja Michael Schumacher kolib perega linnas asuvasse villasse.

"Saan ametlikult kinnitada, et Michael kolib meie asulasse ja tema tervitamiseks on kõik valmis," ütles Rouarch. Samas on vastuseta kaks suurt küsimust: millal Schumacherid saarele jõuavad ja kui kauaks nad sinna jäävad?

Juulis teatasid Euroopa meediaväljaanded, et Schumacheri abikaasa Corinna ostis ligi 30 miljoni euro eest villa, mis kuulus varem Madridi Reali omanikule Florentino Perezile. Villa juurde kuuluvad kaks basseini ja helikopteri maandumispaik.

Rohkem pilte villast vaata SIIT!

Michael Schumacher elas 2013. aastal läbi ränga suusaõnnetuse ja pärast seda pole ta avalikkuse ette sattunud. Tema täpset seisundit teavad vaid lähedased.