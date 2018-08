Hispaania jalgpalli meistriliiga La Liga president Javier Tebas teatas, et esmakordselt ajaloos peetakse mõni La Liga kohtumine väljaspool Euroopat, täpsemalt USAs.

"See on murranguline samm," ütles Tebas BBC vahendusel. Samas polnud ta nõus spekuleerima, millal matš täpselt toimub ja kes vastamisi lähevad.

Küll on kindel, et Madridi Real ja Barcelona osalusel peetav El Clasico Hispaania piiridest ei välju. Tõsi, sõprusmängus on kaks Hispaania hiidu juba USAs kohtunud, see juhtus 2017. aasta juulis Miamis.

Maailma vallutamine on Hispaania jalgpallis moes, sest pühapäevane Hispaania superkarikas mängiti välja Marokos. Varem oli karikavõitja selgunud pelgalt Hispaanias.