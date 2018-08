Ott Tänak võitis Saksamaa ralli publikukatse ja läks võidukihutamist juhtima. Hoolimata kiireimast ajast tunnistas eestlane taas, et talle sellised "Miki-Hiire-katsed" ei meeldi.

"Kohutav! Ma pole kunagi sõitnud nii õudsat publikukatset. Katse on WRC-autode jaoks nii kitsas ja väga palju oli alajuhitavust. See on sõu, saan sellest aru, aga päris ralliga pole sellel midagi pistmist," ütles Tänak pärast finišit.

WRC-sarja üldliider Thierry Neuville sai kaheksanda aja, aga kaotust kogunes vaid kaks sekundit. "Õige ralli algab alles homme, katki pole midagi," sõnas belglane rahulikult.

Väikeseid probleeme oli Sebastien Ogier'l, kes sõitis vastu heinapalli ja kaotas küljepeegli. Jari-Matti Latvala suretas lausa mootori välja.

Seis esimese katse järel: