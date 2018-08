Eesti laskesuusakoondise uus peatreener Indrek Tobreluts on võtnud südameasjaks ala aeglase, aga stabiilse allakäigu peatamise. Lasketäpsus on loomulikult oluline, aga suurema osa eestlaste kirstunaelaks on olnud kehv suusakiirus. Lühidalt: tuleb kõvemini trenni teha!