Eesti jalgpallikoondise kapteni Ragnar Klavani ümber tiirleb sel suvel palju kuulujutte. Viimased kõlakad seostavad keskkaitsjat Itaalia kõrgliigas mängiva Cagliari meeskonnaga.

Kahe aasta eest Liverpooliga liitunud Klavanit seob Inglismaa klubiga veel aasta jagu kestev leping, kuid sel suvel on meedias palju räägitud tema võimalikust lahkumisest. Väidetavalt on elavat huvi tuntud nii Inglismaalt, Türgist kui ka Itaaliast. Spekuleeritud on ka Saksamaa kõrgliigasse naasmisega.

Sardiinia suurima linna ehk Cagliari meeskond oleks eestlase mängijaõiguste eest nõus Liverpoolile maksma 2 miljonit eurot, kirjutab Itaalia ajakirjanik Gianluca Di Marzio, kes töötab Sky Sportsis. Läbirääkimised olevat jõudnud juba lõppfaasi.

Klavani ja Cagliari võimalik ühine tulevik selgub peagi, sest Itaalias sulgub jalgpallurite üleminekuaken täna õhtul Eesti aja järgi kell 22.

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp ütles omakorda juba kevadel valjult välja, et soovib Klavaniga lepingut pikendada. Eestlane pole antud teemat täpsemalr kommenteerinud. Kui Liverpool peaks praegu Klavanist loobuma, saaks nad asendusmehe palgata alles jaanuaris, sest Inglismaal on suvine üleminekuaken juba sulgunud.