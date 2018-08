TTÜ korvpallimeeskond andis teada, et tiimiga liitub 35aastane Gregor Arbet, kes seni esindas Kalev/Cramo värve.

Tehnikaülikooli meeskond, mis tugineb oma üliõpilastele on kaua otsinud mängijat, kelle kogemused ning tööeetika aitaks tõsta treeningute ja mängude kvaliteeti ning kes oleks eeskujuks noorematele meeskonnakaaslastele, seisab klubi pressiteates.

Arbet on välja kasvanud Kalev/Cramoga tihedalt seotud Siili Palliklubist ja sai sajandivahetuse kandis meistriliiga tuleristsed Kalevi eelkäija Ehitustööriista ridades. Kalev/Cramo meeskonnas mängis ta alates 2006. aasta suvest, vahepeal pallis ta tugevas Kreeka liigas. Gregor on pühendanud end maksimaalselt ka Eesti koondisele, mida ta esindas 13 aastat. Selle perioodi tipphetkeks peab ta EM-finaalturniirile pääsu ning Eesti head esinemist seal. Lisaks on mees pallinud ka Saksamaa meistriliigas TSK-Würzburgi meeskonnas (2004-2005).