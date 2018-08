Tuntud Leedu korvpalliajakirjanik Donatas Urbonas andis sotsiaalmeedias teada, et 18aastane Arnas Velicka võib järgmisel hooajal mängida Tartu Ülikooli meeskonnas.

Seni Barcelonasse kuulunud talent lahkub väidetavalt klubist ja sõlmib pikaajalise lepingu Kaunase Žalgirisega. Kogemuste hankimiseks võib ta esialgu kolida aga Eesti suuruselt teise linna. Mullu mängis Velicka laenulepingu alusel Panevežyise Lietkabelises.

18 year old PG Arnas Velicka is set to terminate his contract with Barcelona and sign new long term deal with Zalgiris Kaunas, according to sources. He will probably be sent on loan to Ulikool Tartu, I was told.