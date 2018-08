Liverpooli peatreener Jürgen Klopp ütles omakorda juba kevadel valjult välja, et soovib Klavaniga lepingut pikendada. Eestlane pole antud teemat täpsemalt kommenteerinud. Kui Liverpool peaks praegu Klavanist loobuma, saaks nad asendusmehe palgata alles jaanuaris, sest Inglismaal on suvine üleminekuaken juba sulgunud.

#LFC defender Ragnar Klavan agrees move to Cagliari. Should be confirmed soon. pic.twitter.com/e0ySBsSOnH