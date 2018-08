Korvpalliportaal Sportando annab teada, et legendaarne hispaanlane Juan Carlos Navarro lõpetab karjääri ja jätkab tööd Barcelona meeskonna struktuuris.

1997. aastal esimese profilepingu sõlminud Navarro esindas peaaegu terve karjääri jooksul Barcelona värve. Ainsaks erandiks oli hooaeg 2007-08, kui ta tõmbas selga Memphis Grizzliesi särgi.

🏀 Juan Carlos Navarro to join @FCBbasket structure. ‘La Bomba’ is leaving behind a hugely successful 20-year career with the first team



▶ https://t.co/gEhO8bfJfw



🔵🔴 #GràciesNavarro pic.twitter.com/UrguPdIJUx