Liverpooli jalgpalliklubi peatreener Jürgen Klopp kinnitas, et keskkaitsja Ragnar Klavan on meeskonnast lahkumas. Suure tõenäosusega allkirjastab Eesti koondise kapten täna lepingu Itaalia kõrgliigas mängiva Cagliariga.

„Ragnar ja Dejan (Dejan Lovren - toim) ei teinud viimast trenni kaasa,“ ütles Klopp tänase pressikonverentsi alguses. Täpsustavale küsimusele Klavani ülemineku kohta sõnas sakslane: „Minu teada pole veel midagi kindlat. Kui üleminek toimub, siis peaks see sobima kõigile kolmele osapoolele (Cagliarile, Klavanile ja Liverpoolile – toim). Aeg näitab, mis täpselt juhtub.“

Klopp jäi Klavanist rääkides siiski üsna kidakeelseks. Sakslaselt uuriti, kas tema andis eestlase lahkumisele rohelise tule? „Mitte ükski mängija ei lahku siit klubist ilma minu nõusolekuta. Kui ta üldse peaks lahkuma, siis olen sellele "jah" öelnud!“ vihjas ta tõsiasjale, et allkirjasid veel paberil pole. Itaalias sulgub üleminekuaken täna õhtul, seega peavad pooled kokkuleppele jõudma väga kiiresti.

Itaalia meedia andmetel on Viljandist pärit Klavani ülemineku hinnaks 2 miljonit eurot ja ta sõlmib kaks aastat kestva lepingu, mida on poolte kokkuleppel võimalik aasta jagu pikendada. Türgi ajalehed kirjutavad, et lähedal oli ka Klavani liitumine Fenerbahcega, kuid ilmselt valis eestlane tugevama Itaalia liiga.