Manchester Unitedi peatreener Jose Mourinho kinnitas, et Paul Pogba kaptenina kaua ei jätka, sest paela hakkab kandma hoopis paremkaitsja Antonio Valencia, kes hetkel vigastusest taastub.

Maailmameister Paul Pogba kandis kaptenipaela reedel 2:1 võidumängus Leicesteri vastu, kuid Mourinho sõnutsi teeb ta seda vaid seni, kui Valencia naaseb.

"Mõtlesime, et Pogba on hea iseloomuga noor kutt, kes on meie akadeemiast tulnud ja alustab tavaliselt algkoosseisus, seega tal on head eeldused, et tulevikus kapteniks saada, sõnas Jose.

"Ilma Antoniota meeskonnas oli ta kapten ja kuna ma arvan, et Antonio järgmises kohtumises ei mängi, on ta jälle kapten, aga päeval, mil Antonio tagasi on, saab Antonio taaskord kapteniks," lisas portugallane.