Liverpool kinnitas Twitteris, et Eesti koondise kapten Ragnar Klavan jätkab oma karjääri Serie A klubis Cagliari.

Kaks aastat Jürgen Kloppi käe all Liverpoolis mänginud Klavani eest pidi Itaalia klubi välja käima 2 miljonit eurot. 32aastase eestlasega sõlmiti kahe aasta pikkune leping, võimalusega seda aasta võrra pikendada.

Liverpool soovib Ragnarile kõike head:

Ragnar Klavan has completed a permanent transfer to Serie A side @CagliariCalcio: https://t.co/Xk3hg1VUTy



Everybody at #LFC wishes Ragnar the best of luck for the future. 🔴 pic.twitter.com/akVDNLllWF