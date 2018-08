Cagliari Calcio kinnitas täna, et 2 miljoni euro eest on Liverpoolist soetatud Ragnar Klavan. Teeme väikese ülevaate, mis klubiga on tegu ning mida järgmisest hooajast oodata.

Cagliari on asutatud 30. mail 1920 Gaetano Fichera poolt

Klubi põhiline hüüdnimi on Isolani (tõlkes saarlased). Põhjus lihtne: Cagliari on Sardiinia saare suurim klubi.

Cagliari värvid on punane ja sinine

Kodustaadion Sardegna Arena on Lilleküla staadionist veidi suurem, mahutades 16 233 pealtvaajat (asendusstaadion, sest hetkel ehitatakse klubile uut kodu)

Peatreener on 55aastane itaallane Rolando Maran

Cagliari parimad aastad jäävad 70ndatesse. 1970. aastal võideti ka siiani ainuke Itaalia meistritiitel

2015. aastal jäädi kõrgliigas 18. kohale ning langeti esiliigasse, kus järgmisel hooajal võideti ja taaskord Serie A klubiks sai

Viimased viis hooaega:

2013/14 Serie A 15.

2014/15 Serie A 18.

2015/16 Serie B 1.

2016/17 Serie A 11.

2017/18 Serie A 16.

Algaval hooajal peab Cagliari esimene eesmärk kindlasti olema liigasse püsimajäämine. Eelmiisel hooajal jäädi väljalangemistsoonist vaid nelja punkti kaugusele. Peale Klavani on Sardiinia klubiga liitunud teiste seas 36aastane kogenud Horvaatia paremkaitsja Dario Srna ja 10 miljonit eurot maksma läinud Leonardo Pavoletti, kuid suurte Itaalia klubide vastu läheb siiski väga keeruliseks.