Eile Cagliariga liitunud Ragnar Klavan sõnas, et ootab uut väljakutset väga ning valis Sardiinia klubi ja Serie A endiste klubikaaslaste soovitusel.

"Olen kindel, et meil läheb hästi, linn ja fännid on kaunid. Otsisin ka mujalt tiime, kuid Cagliari tahtis mind väga. Srna soovitas mul siia tulla, kuulsin seda (Dejan - toim) Lovreni, mu endise keskkaitsepartneri kaudu, kes on samuti horvaat. Ka Alisson, Salah ja Lucas Leiva rääkisid sellest liigast head," lausus 32aastane Eesti koondise kapten.

Cagliari alustab Serie A hooaega homme, mil kohtutakse võõrsil Empoliga. Klavan ilmselt veel koosseisu ei mahu.