Toyota rallimeeskona juht Tommy Mäkinen polnud Saksamaa ralli reedese päeva järel kiidusõnadega kitsi. Ott Tänak juhib võidusõitu 12,3 sekundiga Sebastien Ogier' ees. Jari-Matti Latvala on viies, Esapekka Lappi seitsmes.

"Oleme absoluutselt suurepärasel positsioonil, võitsime seitsmest kiiruskatsest kuus," viitas Mäkinen pressiteate vahendusel Tänaku vägevale etteastele. "Ott on autos absoluutselt enesekindel ja tema käe all näib kõik lihtne, kuigi tegelikult see nii pole. Asfaldil nähtav edu on terve meeskonna suure töö tulemus, mida alustasime juba eelmise hooaja alguses."

Mäkinen jätkas: "Arvan, et ka Jari-Matti ja Esapekka tunnevad end autos hästi. Siin rallil on keeruline enesekindlust leida, kuid nad on laupäeva eel heal positsioonil."