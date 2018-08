Saksamaa ralli reedese päeva järel tunnustas valitsev maailmameister Sebastien Ogier (M-Sport) Ott Tänakut (Toyota). Eestlane oli selleks hetkeks võitnud seitsmest kiiruskatsest kuus ja juhtis rallit Ogier' ees 12,3 sekundiga.

"Olen oma päevaga üsna rahul," ütles prantslane pressiteate vahendusel. "Oti ees tuleb hea päeva puhul müts maha võtta, kuid loomulikult oli frustreeriv vaadata, kuidas ta igal kiiruskatsel meist napilt kiirem oli ja päeva lõpuks vahe 12 sekundile suurendas."

Ogier' sõnul on ralli võidust olulisem edestada hoopis oma suurimat rivaali Thierry Neuville'i. MM-sarja üldarvestuses on Neuville'il 153, Ogier'l 132 ja Tänakul 107 punkti. "Peamine eesmärk on edestada Thierry'd, sellest järgmine eesmärk on ralli võita. Seega olen poolel teel."

Täna hommikul peetud kahe kiiruskatse järel kaotab Ogier Tänakule 13,2 sekundiga, kuid edestab Neuville'i 20,4 sekundiga.