Kuigi Premier League'i üleminekuaken on sulgunud, käib mujal endiselt töö tiimide tugevndamise nimel. PSG ja Barcelona presidendid arutavad hetkel eriti suurt vahetustehingut.

Barcelona on meeskonda korralikult täiendanud, liitunud on Malcolm, Clement Lenglet, Arthur ja Arturo Vidal, kuid soovitakse lisa. Kataloonia klubi tahab PSG keskpoolkaitsjat Adrien Rabiot'd ning asemele ollakse valmis andma teine prantslane, ääreründaja Ousmane Dembele.

ASi andmetel on Rabiot keeldunud lepingupikendusest, mis paneb Pariisi klubi keerulisse olukorda. Dembele sooviks küll Hispaaniasse jääda, kuid Barca ootas 21aastaselt suuremat arenguhüpet ning on valmis temast hea pakkumise korral loobuma. Keskväljalt on lahkunud Andres Iniesta ja Paulinho ning Rabiot oleks korralik ja pikaajaline asendus.