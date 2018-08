Ott Tänak (Toyota) tunnistas Saksamaa ralli 11. kiiruskatse järel, et laupäeva hommik kulges tema jaoks üsna keeruliselt. Saarlane pole täna võitnud ühtegi kiiruskatset, kuid siiski on edu teisel kohal oleva Sebastien Ogier' (M-Sport) ees kasvanud 14,1 sekundile.

Saksamaa ralli seis pärast 11. kiiruskatset.

"Pean tunnistama, et hommik oli väga raske, sest rajal oli minu jaoks palju uusi nüansse. Pidin kõvasti pingutama, et normaalne rütm saavutada. Suutsime siiski vahet suurendada, kuid kõik tuli väga raskelt," ütles Tänak, kes on tänastel kiiruskatsetel näidanud viiendat, teist, neljandat ja kolmandat aega.

Pärastlõunal läbitakse samad kiiruskatsed uuesti. "Tean, et suudame veel paremini sõita, eriti pikal kiiruskatsel (Panzerplatte, 38,57 km - toim). Vahe on endiselt väike ja midagi kindlat siin pole. Olen kindel, et Sebastieniga tuleb esikoha nimel põnev võitlus."

Ogier ütles WRC+ All Live'ile antud intervjuus, et püüab õhtupoolikul veel rohkem oma piire kompida. "Ma ei tea, kas hommikut saab ideaalseks nimetada. Kõik läks hästi, aga vahe Otiga nihkus vales suunas. Tahan endiselt siit maksimumpunkte saada, aga praegu ei lähe asjad päris õiges suunas. Ma ei ole kindel, et suudan autost veel rohkem välja pigistada. Võimalik, et mõnes kohas proovin veel rohkem piiri peal sõita, kuid teise nurga alt ei tohi ma eksida," vihjas prantslane tõsiasjale, et esmane eesmärk on ikkagi MM-sarja üldliider Thierry Neuville oma selja taga hoida.

WRC reporter Becs Williams otsis lõunapausil üles ka Tänaku kaardilugeja Martin Jäervoja, et talle sünnipäevaks õnne soovida. "Igal sünnipäeval soovitakse õnne, aga ralli ajal läheb seda tõesti väga vaja," oli Järveoja tänulik.