Kaheksakordne olümpiavõitja Usain Bolt jõudis lõpuks Austraaliasse, kuid mitte sprinterina, vaid jalgpallurina.

"Armastan Austraaliat, seega mul on hea meel praeguseks Austraaliat koduks nimetada," sõnas Bolt. "Näitan maailmale, mis puust ma tehtud olen."

Bolt võib esimese trenni Central Coast Marinersiga teha juba teisipäeval, oma 32. sünnipäeval. Treeningperiood kestab määramata aja. Kui Bolt peaks treeneritele muljet avaldama, on võimalik, et jamaikalane teenib profilepingu ja hakkab neid Austraalia kõrgliigas esindama. Nii, nagu Usain unistanud on.

Klubi kirjutas Twitteris, et staadion on valmis kergejõustiku superstaari saabumiseks:

"See on päris. Olen maailmale öelnud, et tahan jalgpalluriks saada. Mariners on andnud mulle suurepärase võimaluse ja ma tulen ning annan endast parima," lisas Bolt.

