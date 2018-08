Laupäeva esimene pool kulges Saksamaa MM-rallil omapärases rütmis. Kui reede õhtuks oli seitsmest senipeetud kiiruskatsest kuus võitunud Ott Tänak (Toyota), siis täna on saarlane nulli peal. Ometi kasvab tema edu suurimate rivaalide ees.

Täna hommikul peetud esimese kiiruskatse võitis Jari-Matti Latvala (Totoya), teise Dani Sordo (Hyundai), kolmanda Esapekka Lappi (Toyota) ja neljanda Craig Breen (Citroen).

11 kiiruskatse järel sõideti hooldusalasse ja ralli jätkub kell 16.08. Hetkel on liidrikohal asuva Tänaku edu Sebastien Ogier' (M-Sport) ees 14,1 sekundit. Kolmas on Jari-Matti Latvala (Toyota, +41,8), neljas MM-sarja üldliider Thierry Neuville (Hyundai +41,9) ja viiendal real paikneb Dani Sordo (Hyundai, +43,7). Esikuuiku lõpetab Esapekka Lappi (Toyota, +49,8).

Vaata laupäeva esimese nelja kiiruskatse kokkuvõtet allolevast videost: