Pärast kolme hooaega BC Kalev/Cramo ridades pühkis Sten Sokk taas kodumaa tolmu jalgelt ning proovib kätt Kreeka esiliigas. Täna jõudis mängujuht oma uue koduklubi Thessaloniki Iraklise juurde. Kohalikud mehed võtsid kohe eestlasel nööbist kinni ning uurisid temalt esimesi muljeid. "Seljataga on küll pikk reis, aga esialgsed muljed on minu jaoks ideaalsed," alustas Sokk. "Olen alati tahtnud Kreekas mängida ja on au, et saan kuuluda Iraklise sugusesse klubisse."

Mängujuht saabus Kreekasse suurte plaanidega. "Klubi eesmärk on tõusta meistriliigasse. Loodan väga, et suudan meeskonda selles aidata. See on mu suurim eesmärk," teatas Sokk.

Lisaks esitas ta klubi fännidele väikestviisi väljakutse: "Tean, et Kreeka korvpallifännid on maailma parimad. Tahan, et te nüüd seda mulle tõestaks. Vähemalt igas kodumängus. Ootan seda väga!" Kuigi varasemat kokkupuudet Soku Kreeka korvpalliga pole, siis päris tundmatus kohas ta vette ei hüppa. Lisaks talle kuulub Iraklise nimekirja leedulane Edvinas Šeškus, kes hooajal 2016/17 mängis Pärnu meeskonnas. "Tunnen teda päris hästi. See teeb hooaja alguse kindlasti lihtsamaks," rääkis Sokk kokkupuutest Šeškusega. Lisaks on ta uurinud teiste tiimikaaslaste kohta ning esimene info on olemas.