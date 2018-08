Tänases ainsas Eesti jalgpalli meistriliiga kohtumises alistas Nõmme Kalju võõral väljakul 3:0 Paide Linnameeskonna.

Nõmmekatele tõi võidu Brasiilia pallivõluri Liliu, kes lõi meeskonna lõi kolm väravat. Kusjuures tabamused tulid pooltunni sees. Esimene läks kirja 23. minutil, teine avapoolaja esimesel lisaminutil ning kolmas 48. minutil.

Liliule oli see tänavusel hooajal teiseks kübaratrikiks. Ühtlasi on ta 25 tabamusega kogu liiga suurim väravakütt. Märkimisväärne on ka tõik, et tema arvele on üheksa väravasöötu, mis on paremuselt neljas näitaja.

Ühtlasi kindlustas Kalju oma liidrikohta. Edu Flora ees on nüüd kaheksa punkti. Tõsi, viimastel on kaks mängu vähem peetud.

Tabeliseis: