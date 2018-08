Inglismaa jalgpalli kõrgliigas alustati täna teise vooru mängudega. Põnevusmatšis alistas Londoni Chelsea koduväljakul linnarivaali Arsenali 3:2.

Chelsea pääses juba 9. minutil Pedro väravast juhtima. Kõigest 11 minutit hiljem kasvatas Alavaro Morata võõrustajate edu juba kaheväravaliseks ning tundus, et mäng on tehtud.

Siis ärkas aga ka Arsenal. 37. minutil vähendas vahe minimaalseks Henrih Mhitarjan, neli minutit hiljem tõi tabloole viigi Alex Iwobi. Poolaja lõpus oli külalistel võimalus veelgi sihile jõuda, ent häid võimalusi lasti luhta.