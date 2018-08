Istuvad vene uusrikkad saunas ja joovad õlut. Äkki heliseb mobiil ja üks uusrikastest võtab toru:

"Halloo... Jah, kallis? ...No mis sa tahad, kallis?... Uut kasukat? ...Aga sul on juba kolm kasukat. ...Ah et Tanja ostis ka ...No olgu, mis see maksab? ...6000 dollarit? ...No olgu, sa ju tead, kus me raha hoiame, osta omale kasukas."

Juuakse õlut edasi. Veidi aja pärast heliseb uuesti telefon ja sama mees vastab uuesti:

"Halloo... Kallis, no mis sa veel tahad? ...Uut autot? ...Aga sul juba on kaks autot? ...Ah et Natalja ostis ka ...No olgu, mis auto see on? ...Jaaguar? ...Mis see maksab? ...60 000 dollarit? ...No olgu, sa ju tead kus me raha hoiame, osta omale auto." Juuakse õlut edasi. Veidi aja pärast heliseb telefon kolmandat korda. Tüüp valmistub juba vastama, kuid jääb äkitselt telefoni silmitsema ja küsib:

"Mehed, kurat, kelle telefon see üldse on?"