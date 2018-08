Homseks päevaks on Tänak endale seadnud mõnusa plaani: "Meie edu on suur ning homme on paar vahvat katset. Nii et kõige tähtsam on homme sõitmist nautida."

Kogu Toyota tiimile on Saksamaa ralli hästi läinud. Lisaks Tänakule on kõrges mängus Jari-Matti Latvala, kes võitleb Dani Sordoga teise koha nimel. Palju ei jää maha viiendat kohta hoidev Esapekka Lappi, kellel sihikul Thierry Neuville.

"Lähme viimasele päevale vastu väga heast situatsioonist. Kõik meie kolm autot on esiviisikus - palju enamat ei saakski tahta," ütles Toyota tiimiboss Tommi Mäkinen. "Otil on turvaline edu ja ta tunneb end hästi. Siiski tuleb sõita veel mõned pikemad katsed."