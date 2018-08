Eesti jalgpallikoondise tugitala Karol Mets tegi koduklubi NAC Breda eest tubli etteaste, aidates tiimi 3:0 võiduni ja lüües oma esimese värava Hollandi kõrgliigas.

Kui hooaja avamatšis kaotas Breda võõrsil kindlalt 0:5 AZ Alkmaarile, siis teises voorus võeti kodus vastu De Graafschap. Metsa tabamus sündis 50. minutil, lisaks tegid skoori veel Mitchell te Vrede ja Gianluca Nijholt. Mets tegi võitjate keskkaitses kaasa terve kohtumise.

"Pärast eelmist nädalat pidime oma kvaliteeti parandama. Loomulikult aitas ka koduväljak sellele kaasa," ütles Mets mängu järel antud intervjuus. "Sel nädalal olime enesekindlamad ja sellest saigi edu võti." Väravast rääkides jäi Viljandist pärit mees tagasihoidlikuks: "Alati on hea väravaid lüüa, aga mulle teeb rohkem rõõmu, et hoidsime oma värava puhtana."