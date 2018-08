Autoralli MM-sarja üldliider Thierry Neuville tõusis Saksamaa ralli pühapäevase avakatsega neljandalt kohalt teiseks. Põhjuseks Dani Sordo sõiduviga ja Jari-Matti Latvala probleem käigukastiga.

Hyundai piloot ütles 16. katse lõpus, et ta oli ka ise lähedal välja sõitmisele ja loomulikult on tal Sordo pärast kahju. Hispaanlane oleks tiimikaaslase lõpuks tiimikorralduste tõttu nagunii mööda lasknud.

Rallit juhtivale Ott Tänakule Neuville'ile tõusmine kasuks ei tule, sest MM-sarja kokkuvõttes vähendab ta praeguse seisuga vahet vaid seitsme punkti võrra. Oma osa mängib ka punktikatse, kus Neuville'il on pisut parem stardipositsioon.

"Ta on kuradi õnneseen," ütles Tänak pärast katse WRC All Live'i ülekandelele Neuville'i kohta. "Mina suutsin puhtalt sõita, aga nägin juba esimestel kilomeetritel, et sõidujooned on igal pool. Tee peal olid puud ja põõsad."