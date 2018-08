Soome MM-rallil suurepärase sõidu teinud ja teiseks tulnud norralane Mads Östberg ei suutnud Saksamaa etapil kiirust leida ja pühapäeva hommikul oli ta sunnitud väljasõidu tõttu katkestama.

Suurel kiirusel rajal välja lennanud Östbergil vedas, et tema teele jäid ette väikesed põõsad, mitte kaks lähedal asunud suurt puud.

Östbergi avarii:

Update SS16 - "We went wide and hit a tree. The impact caused damage to cooling system and we were unable to continue unfortunately" @OfficialWRC @ADACRallye pic.twitter.com/6Og3fBG1Yb