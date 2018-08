Saksamaa ralli käigukastiprobleemide tõttu pooleli jätnud Jari-Matti Latvala rääkis WRC otseülekandes, mis tal pühapäeva hommikul juhtus.

"Väga naljakas lugu. Olin ülesõidul ja läksin enne katset pissile. Tagasi tulles vaatasin, et käike enam pole! Tundus, et hüdraulikapump läks katki. Seda ei saa me asendada. Hakkasin siis täiesti käsitsi käike vahetama. Pingutasin nii kaua kuni suutsin, aga siis läks midagi käigukastis katki ja pidin seisma jääma," ütles Toyota piloot.

Pühapäevast võistluspäeva alustas Latvala kolmandalt kohalt, teisel kohal olnud Dani Sordo oli vähem kui sekundi kaugusel. Et Sordo sõitis viinamarjaistandusse ja kaotas ligi kaks minutit, tõusis teiseks MM-sarja üldliider Thierry Neuville.