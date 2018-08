„Saab itaalia keelt õppida,“ muigas Klavan. „Uurimused näitavad, et mida rohkem keeli oskad, seda väiksem tõenäosus on Alzheimerit või dementsust saada. See klubi puudutas kõiki neid nüansse, mis minu jaoks tähtsad on. Ei ole ainuke põhjus, miks vahetasin, aga see on liiga, kus ma pole kunagi mänginud, lisaks top 5 liiga maailmas. Lepingupikkus (2+1) on minusugusele jalgpallipensionärile väga sobiv ja positiivne. Elukoht ei ole ka kõige hullem valik.“

Klavan sõnas, et ta Liverpooli poolt mingisuguseid signaale ei saanud, et tema mänguaeg võiks uuel hooajal kokku kuivada, aga…

„Cagliari oli ainuke klubi, mille juures oma agendile ütlesin, et kui huvi on, siis vaatame, mis saab. See, et klubid omavahel suhteliselt kiirelt asjad kokku leppisid, näitab ka midagi (Liverpooli) mänguaja osas. Jalgpallurina tahan mängida nii palju kui võimalik. Ei ütle, et ma ei ole rahul oma panusega, mis Liverpooli kahe aastaga maha jätsin, aga (mängusoov) on üks osa sellest, et kompott tundus õige.“

"Olen väga õnnelik, mul on hea meel oma karjääri üle – saan nii palju erinevates liigades mängida, näha erinevaid jalgpallikultuure ja õppida ja kogeda," lisas Klavan.

Inglismaale pääsemine oli Klavani suureks unistuseks, nüüd on see samm seljataga. Tunneb ta pisukest nukrust või on oma saavutuste üle uhke?

„Kohe kindlasti olen uhke. Lahkumine ei olnud Liverpooli otsus, vaid puhtalt minu. Kui oleks öelnud, et ma ei lähe, siis poleks midagi juhtunud.“

Kevadel spekuleeriti, et Liverpool soovib Klavaniga lepingut pikendada ning peatreener Jürgen Klopp kiitis Ragnarit mitmel korral. Kuidas tegelikult asjalood olid?

"Ei tahaks kommenteerida, võib öelda "ei" ja "jah"", jäi Klavan lepingupikenduse teemadel müstiliseks. "Eks jalgpallis liiguvad asjad väga kiiresti. Üks päev paistab päike, teine päev sajab vihma."

Cagliari alustab liigahooaega täna Empoli vastu. Sellest mängust jääb Klavan eemale, kuid on tõenäoline, et järgmise pühapäeva mänguks Sassuolo vastu on ta rivis.