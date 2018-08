Saksamaa MM-ralli võitnud Ott Tänak ütles WRC otseülekandes, et tore oli võita, aga suures pildis on seis sarnane sellega, mis oli enne Saksamaad. Neli etappi enne hooaaja lõppu jääb Tänak üldliidrist Thierry Neuville'ist maha 36 punktiga.

"Tiitliheitluse kohta ei oska ma midagi öelda, sest oleme endiselt kaugel. Tore, et suutsime kaks väga spetsiifilist rallit võita. Saksamaal saadud esikoht tuli väga-väga raskelt, sest Sebastien (Ogier) vajutas väga kõvasti. Temaga oli raske sammu pidada. Aga tulime ikkagi võitjatena välja, seega ei tohi me kurta," sõnas saarlane.

Tänak on nüüd võitnud viis MM-etappi, mida on sama palju kui tema mentoril Markko Märtinil. "Ta on mind alati innustanud, et ma tema saavutusi ületaksin. Meil on veel asju, mida teha," ei tähtsustanud Tänak seda fakti üle.

MM-sarja järgmine etapp peetakse 13.-16. septembrini Türgis. Lisaks on kavas veel Walesi, Kataloonia ja Austraalia rallid.