FIA vormel-3 sarja Silverstone'i etapi kolmanda sõidu võitis Jüri Vips (Motopark). Esimest hooaega vormel-3 sarjas võistlev Vips startis tänasele sõidule esikohalt ja hoolimata teiseks tulnud Sacha Fenestrazi survest suutis ta oma positsiooni kaitsta.

Teine eestlane Ralf Aron oli sunnitud kokkupõrke tõttu katkestama.

Laupäevases esimeses sõidus sai Vips neljanda koha, teises sõidus oli ta teine. Aronile läks kirja katkestamine ja 10. koht. Võidud läksid brutile Dan Ticktumile ja sakslasele Mick Schumacherile.

Kokkuvõttes on tõusis Vips 157 punktiga kolmandaks. Ticktumil on 190 punkti, teisel kohal oleval Marcus Armstrongil on 172 silma. Aron on 142,5 punktiga viies.