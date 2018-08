Eesti jalgpalli meistriliigas alistas Tallinna Levadia võõrsil 4:0 Pärnu Vapruse.

Tabelis viimast kohta hoidev Pärnu suutis avapoolajal oma värava puhtana hoida, aga siis hakkas juhtuma. 59. minutil oli täpne Markus Jügenson, 74. ja 88. minutil Roman Debelko ning 90.+1. minutil Kirill Nesterov.

Hoolimata võidust pole Levadia seis kiita. 23 kohtumisega on kogutud 50 punkti ja tabelis ollakse teisel kohal. Esimest positsiooni hoiab Nõmme Kalju 57 silmaga, kolmas on FC Flora 49 punktiga. Floral on sealjuures kaks mängu vähem peetud.

Täna kell 19 on Floral hea võimalus Levadiast taas mööda minna, sest Lillekülas võtakse vastu Tallinna Kalev.

Tabeliseis: