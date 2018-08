Venemaal lööb laineid Nižni Novgorodi meeskonnas mängiv ukrainlasest jalgpallur Vitali Fedoriv, kes ei pööranud end laupäeval enne Sotšis peetud esiliiga kohtumist mängitud Venemaa hümni ajal riigilipu poole.

Arvestades asjaolu, et sama juhtus ka hooaja avavooru mängus Saranski Mordoviaga, jäi ajalehele Sport-Ekspress mulje, et Fedoriv teeb seda meelega, ilmselt poliitilistel põhjustel. Mängumees ise põhjendas oma käitumist teistmoodi. "Olen usklik inimene. Kui lähen väljakule, loen alati palvesõnu. Nii oli ka eile (laupäeval - toim). Olen sügavalt veendunud, et sport on väljaspool poliitikat. Austan iga riigi hümni ja lippu. Seega palun mitte näha minu tegevuses midagi poliitilist," ütles Fedoriv Nižni Novgorodi kodulehele.

Ajaleht ei jäänud aga rahule ja otsis välja pilte perioodist 2008-2011, mil sama mängumees esindas teist Venemaa klubi Permi Amkari. Siis polnud ühe mängueelse hümni ajal palvesõnade lugemisest jälgegi, mängija oli end koos kaaslastega pööranud Venemaa lipu suunas. Sport-Ekspress lisas, et poliitiline olukord oli siis teine.

Fedorivi käitumist kommenteeris oma Instagrami kontol näiteks Peterburi Zeniti venelasest jalgpallur Vladislav Radimov, kes ei uskunud selgitust palvesõnade lugemise kohta.