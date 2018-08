"Lähme mängima," ütleb sõber Jukule. "Ma ei saa, sest paari tunni pärast algab kinos film," vastab Juku. "Aga selleni on ju veel aega!"

"See ei loe midagi, sest ma pean enne vähemalt tund aega nutma, et vanemad mulle kinoraha annaksid."