EM-valiksarja valusa kaotusega alustanud Eesti võrkpallinaiskond sai täna silma pähe, alistades Örebros Rootsi 3:1.

Edule laoti alus kahe esimese, tasavägise geimiga, mis mõlemad võideti võrdse tulemusega 25:23. Kolmas geim läks küll ära 16:25, kuid neljas tuli sama kindlalt 25:17 eestlannadele.

Eesti resultatiivsemad olid Nette Peit 14, Kertu Laak 13 ning Liis Kullerkann ja Eliise Hollas 10 punktiga. Eesti lõi koguni 10 serviässa (Julija Mõnnakmäe 4, Peit 3)!

Teises mängus alistas Soome Tšehhi 3:2. Soomel ja Eestil on nüüd 4 punkti, Rootsil ja Tšehhil 2. Tegemist on väga tasavägise alagrupiga, sest ka avavoorus olid mõlemad mängud lõppenud 3:2 (Soome sai jagu Eestist ja Rootsi Tšehhist). Seetõttu on täna nopitud 3 punkti Eestile väga väärtuslikud.