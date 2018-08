Kettaheite olümpiavõitja Gerd Kanter sai täna Pärnus oma koduse lahkumisturnee teisel võistlusel viienda koha, piirdudes 60.43ga.

"Ei olnud väga erksat tunnet, siin on alati keerulised tingimused," rääkis 39aastane sportlane. "Sellest tuulest on raske läbi pressida. Ketas ei jäänud kordagi näpu taha. Samas ei ole seis nii kehv, nagu tulemus näitab."

Kanteri adrnaliinikraan ei avanenud mõistetavatel põhjustel, kümmekond päeva tagasi tuli ta Berliini EMil viiendaks. "Igas mõttes on näha, et on õige aeg lõpetada - püssirohtu enam pole," lausus ta.