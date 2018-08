EMil pronksmedali võitnud odaviskaja Magnus Kirdi hea vorm püsib. Sel nädalavahetusel tõestas ta taas, et on tõeline raudmees - eile tuli ta Birminghamis Teemantliiga etapil kolmandaks ja täna triumfeeris Pärnus.

"Täna hommikul kell kuus hakkasin Inglismaalt sõitma, kolme paiku jõudsin Pärnusse ja sain natuke puhata," rääkis Kirt pärast kuurortlinnas tehtud 84.43 pikkust odakaart. "Mõned kohad on juba kanged, aga karstin, et tunne on hullem. Eks homme ole täpsemalt tunda. Samas on mul hea meel, et suudan sellise rütmi pealt kaugele visata."

Kümmekond päeva tagasi Berliinis pronksmedali võitnud Kirt püsib kenasti võistluslainel. "Pärast EMi olin vaimselt rohkem väsinud kui füüsiliselt," avaldas 28aastane sportlane. "Aga sain aru, et hooaeg on veel ees, ei tohi end lõdvaks lasta. Mulle meeldib oda visata, olen saanud seda nautida."

Tõrvast pärit Kirdil on ees veel kolm-neli võistlust, neist tähtsaim on Teemantliiga finaal. "Eks kõik mehed ihuvad hammast üldvõidu peale. Mina sellele otseselt ei mõtle, muidu võib võistlus nihu minna," rääkis ta ja jagas fännidele autogramme.