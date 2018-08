Eesti võrkpallikoondis alistas täna Riias Läti rahvusesinduse 3:1. Sinilõvide kasuks 17 punkti toonud Renee Teppani sõnul oli tõesti vinge

„Tegemist oli standardse esimese mänguga valiksarjas," viitas diagonaalründaja väikesele rabedusele kohtumise alguses. "Kindlasti oli see eriline, et kohapeal oli nii palju fänne. Tunne oli sisuliselt nagu EMil. Läksime selle pealt ka suure tuhhiga peale, aga õnneks suutsime kähku rahuneda. Aga sellise hulga fännide ees on väga lust mängida."

Esimesed kaks geimi võitnud Eesti juhtis ka kolmandas 18:14 enne kui vastased oma servi leidsid ning ikkagi ühe geimi endale napsasid. Teppani hinnangul on see isegi hea, et Eesti ühe geimi minna laskis. "Üldiselt oli mäng ju meie kontrolli all, aga lasime korraks jala sirgeks. Oleme kogenud meeskond ning niisama asjade peale nina püsti ei aja. Samas on hea, kui väike ora on tagumikus."



"Kolmandas geimis said nad head pidurdused," jätkas ta. "Me ei löönud ise sel hetkel ära ja neil sattus väga hea serv. Lisaks hajus geimi lõpus tasavägistel hetkedel veidi ka meie tähelepanu. Meie poolt oli selline üle kivide ja kändude mäng, kus kuttidega korda mööda vedasime."

Enne mängu räägiti palju Avo Keelest, kas väljakul see ka mingit efekti omas? "Rainer Vassiljev hoiatas meid enne mängu, et taha jäädes on tal komme täisriskile minna. Et tulevadki silmad kinni paugutama. Nii see siiski ei läinud."