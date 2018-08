Eesti võrkpallikoondis alustas värsket EM-valiktsüklit 3:1 võiduga Läti üle. Kuigi de facto oli tegmist võõrsil kohtumisega, üritasid saali tulnud üle kahe tuhande eestlased kõiki veenda vastupidises.

"Eesti võrkpallipublik on täiesti uskumatu," otsis Eesti koondise juhendaja Gheorghe Cretu pärast mängu sõnu kohale reisinud poolehoidjate ülistamiseks. "Meil on olnud võõrsil mänge, kus on kohal 30 või 40 inimest, kuid isegi siis suudavad nad teha lärmi nagu oleks neid 4000. See liigutab mind väga, kui näen, et poisid lähevad inimestele korda."

Eesti koondise resultatiivseimad olid täna kolm T-d: Täht, Teppan ja Tammemaa. Kui esimesed kaks figureerivad punktitabeli eesotsas tihti, siis Belgias palliv temporündaja sinna nii tihti ei kuulu. Kuigi võiks, nagu sõnab Cretu.

"Ma ei ole temaga rahul. Ma olen ta peale pahane, sest ta peaks veel rohkem punkte tooma," põrutas rumeenlane. "Ta võiks tuua 25 punkti, nagu Venemaa koondise tugitala Dmitri Musserski. Vaadake tema hüppevõimet ja annet. Tal on luba tappa (licence to kill), aga ta on liiga tagasihoidlik."