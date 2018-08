Cincinnati tenniseturniiri kaheksandikfinaalis Anett Kontaveidi konkurentsist välja lülitanud hollandlanna Kiki Bertens sammus võiduka lõpuni, alistades esikohamatšis ka rumeenlanna Simona Halepi 2:6, 7:6, 6:2.

Bertensi teekond polnud lihtne, sest vihmasaju tõttu turniiri ajakava venis ning pärast Kontaveidiga peetud mängu jätkamist reedel pidi ta juba mõni tund hiljem astuma väljakule Elina Svitolina, järgmisel hommikul aga poolfinaalis Petra Kvitova vastu. Ehk ta sai umbes 24 tunni jooksul kolm võitu. Nüüd jätkus tal jaksu tulla välja ka kaotusseisust mängus Halepiga. Esikoht tõstab Bertensi homme avaldatavas maailma edetabelis 17. kohalt 13ndaks.

Seejuures on Bertens juba täna alanud New Haveni turniiril loositud Kontaveidi esimese ringi vastaseks, kuid pole välistatud, et ta loobub võistlusest Cincinnatis saadud suure koormuse tõttu - niisuguseid asju tuleb tennisemaailmas vahel ikka ette.