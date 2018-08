Mullu Saksamaa ralli Fordiga võitnud Ott Tänak suutis tänavu sama Toyotaga. Kuigi viimase võistluspäeva eel oli edu üsna kindel, tunnistab saarlane, et tegemist oli ta karjääri kõige raskema etapivõiduga.

Saarlane on viimased kaks rallit võitnud ning kui juurde arvestada punktikatsed, on tal maksimumist puudu jäänud vaid üks punkt. Kahe etapiga on üldarvestuses vahe Neuville´iga sulanud 72 silmalt 36-le. Teisel kohal asuvast Ogier´st lahutab 13 punkti.

Hooaja lõpuni jääb veel neli etappi ning Tänak järgib varasemalt seatud plaani. "On hea näha, et liigume õiges suunas, aga vahe on endiselt suur. Mu eesmärk on jätkuvalt sama - võtta üks ralli korraga," sõnas ta. "Hakkame nüüd Türgi ralliks valmistuma, ees ootab pikk testperiood. Sealsed katsed on mulle veel täiesti tundmatud."